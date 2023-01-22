Конгрессмен Маккол: поставки танков Leopard начнутся после отправки на Украину одного Abrams

Передачи Киеву даже одного американского танка Abrams будет достаточно для того, чтобы европейские союзники США начали поставки на Украину немецких Leopard. Об этом заявил член палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.
По его словам, Германия ожидает от Соединенных Штатов лидерства в вопросе поставок вооружений на Украину. Маккол отметил, что сегодня танки Leopard имеют на вооружении порядка десяти европейских государств, и они ждут согласия Берлина на передачу этих боевых машин Киеву.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что именно позиция Германии тормозит поставки западных танков на Украину. Хотя передача танков Киеву может привести к эскалации, страны ЕС должны пойти на этот риск, считает Боррель.