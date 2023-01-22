Конгрессмен Маккол: поставки танков Leopard начнутся после отправки на Украину одного Abrams

По его словам, Германия ожидает от Соединенных Штатов лидерства в вопросе поставок вооружений на Украину. Маккол отметил, что сегодня танки Leopard имеют на вооружении порядка десяти европейских государств, и они ждут согласия Берлина на передачу этих боевых машин Киеву.