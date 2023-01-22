Дунайский проспект в Петербурге превратился в реку из-за ошибки рабочих

Очередная авария произошла в Петербурге. Ошибка коммунальщиков превратила Дунайский проспект в реку.
Сообщается, что из-за прорыва трубы вся проезжая часть ушла под воду. На некоторых участках ее уровень поднялся до бамперов автомобилей, а где-то и вовсе дорогу затопило по колено.
Причиной происшествия называют забивание свай. Свидетель произошедшего рассказал, что местные рабочие нового путепровода могли своими руками повредить городские коммуникации.
Прорывы труб давно стали головной болью для жителей Петербурга. С наступлением зимы количество коммунальных аварий в Северной столице значительно возрастает, что резко расходится с заявлениями губернатора Александра Беглова о готовности города к холодам.