Албанцы напали на сербского подростка в Косово

Четверо албанцев избили сербского подростка в непризнанном Косово, передает агентство Tanjug со ссылкой на управление по делам Косово и Метохии.
Инцидент произошел в этнически смешанном районе Суви До. По данным СМИ, пожилые албанцы ехали на машине и что-то крикнули мальчику на своем языке. Подросток не понял и продолжил идти своей дорогой.
Тогда злоумышленники вышли из машины и стали догонять убегающего от страха ребенка. Албанцы избили пятнадцатилетнего мальчика, после чего скрылись с места происшествия. Кроме того, они забрали его телефон, который лежал в кармане куртки.