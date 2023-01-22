Евросоюз в 2022 году увеличил объемы перевозки по России китайских редкоземельных металлов

Объем импорта редкоземельных металлов из Китая в Евросоюз, поставляющихся транзитом по территории России, в 2022 году существенно вырос, пишет Bloomberg.
Агентство приводит данные, согласно которым за девять месяцев с начала прошлого года Китай добыл и транспортировал через Россию в ЕС редкоземельные металлы в объеме 36 074 тонны. Этот показатель в два раза превышает значения 2021 года.
Часть поставляемых Пекином в Европу металлов можно использовать в оборонной промышленности. В частности, речь идет о лантане, применяемом при производстве бронебойных боеприпасов. Bloomberg считает поразительным, что, несмотря на санкции, подобная логистическая цепочка продолжает работать. Это свидетельствует о зависимости ЕС от импортируемых редкоземельных металлов, констатировал основатель норвежской компании Norge Mining Майкл Вурмсер.