С Новым Годом!

Власти США собираются ввести ограничения на продукты нефтепереработки из России

Экономика
Власти США собираются ввести ограничения на продукты нефтепереработки из России

Ограничения на продажу российской нефти могут распространиться на продукты нефтепереработки. Об этом заявил глава американского минфина Джанет Йеллен, сообщает Bloomberg.

По ее словам, соответствующие меры могут вступить в силу уже в феврале, но эта задача окажется «более сложной». США рассчитывают, что новые рестрикции помогут достичь тех же целей, которых удалось достичь с нефтью, добавила министр.

Страны Запада тем временем собираются пересмотреть степень предельных цен на российскую нефть в марте, базируясь на реалиях рынка. Об этом говорится на портале минфина США по итогам виртуальной встречи первого замминистра финансов Адевале Адейемо с коллегами из стран коалиции.

#антироссийские санкции #нефтепродукты #сша