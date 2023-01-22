Авторы Wprost с помощью карикатуры высмеяли Шольца из-за позиции по Украине

Польский журнал Wprost сравнил канцлера Германии Олафа Шольца со страусом, который прячет голову в песок. Об этом сообщили СМИ.
Так пресса отреагировала на нежелание Берлина предоставлять Украине боевые танки. Журнал вышел с карикатурой на своей обложке. Поляки сравнили Германию со страусом, который прячет голову в песок.
Напомним, что в Сети даже придумали термин в честь немецкого канцлера. Он также связано с нежеланием Германии предоставлять Украине танки.
Ранее позицию Олафа Шольца прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, Варшава создаст свое объединение, если немецкое правительство не изменит позицию.