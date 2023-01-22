Bloomberg указал на возникшую зависимость ФРГ от угля и норвежского газа

Германия сумела уменьшить потребление газа на 14% и опустить цены на фоне отказа от российского топлива. Но теперь ФРГ столкнулась с зависимостью от СПГ, недостаточными резервами газа в Норвегии и Нидерландах и возвращением к углю, пишет Bloomberg.