Bloomberg указал на возникшую зависимость ФРГ от угля и норвежского газа

Германия сумела уменьшить потребление газа на 14% и опустить цены на фоне отказа от российского топлива. Но теперь ФРГ столкнулась с зависимостью от СПГ, недостаточными резервами газа в Норвегии и Нидерландах и возвращением к углю, пишет Bloomberg.
Как отметил немецкий канцлер Олаф Шольц, сейчас цель Берлина в увеличении мощностей, которые помогут стране иметь столько энергоресурса, сколько было до февраля 2022 года, но без поставок из России.
Однако без долгосрочных контрактов на сжиженный природный газ покупатели сталкиваются с высокой конкуренцией на международных рынках. Вероятно, европейским странам придется бороться с Китаем за поставки, отмечается в статье.
Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid ранее призвал подготовить к работе три резервные угольные электростанции.