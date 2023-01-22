Экипаж летящего из Польши в Афины самолета сообщил о бомбе на борту

Экипаж самолета ирландской авиакомпании Ryanair, направляющийся из Польши, сообщил о бомбе на борту воздушного судна.
В сопровождении греческих истребителей F-16 лайнер направляется в Афинский международный аэропорт, передает национальный телеканал ERT-1. По его информации, на случай заминирования борта уже задействованы все воздушные и наземные протоколы.
В транспортном узле, куда направляется самолет, есть специальная воздушная зона – туда лайнер будет отведен после приземления. Газета Proto Thema уточняет, что речь идет о самолете Boeing 738, на борту находятся 193 пассажира.