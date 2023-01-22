Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Линичук вернулась в Россию из США

Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук 21 января присутствовала на Кубке Первого канала в Москве. Об этом пишет «Российская газета». В 90-е Линичук покинула Россию. Прославленная фигуристка улетела из США, где стала заниматься тренерской деятельностью.