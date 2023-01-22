Секретарь японского кабмина признался, что мать отругала его за поведение на брифинге

Мать пресс-секретаря кабмина Японии Сейдзи Кихары отругала его за неуважительное поведение на брифинге премьер-министра страны Фумио Кисиды. Об этом говорится в материале The Mainichi.
По данным СМИ, когда глава японского правительства в рамках визита в США общался с журналистами, Кихара держал руки в карманах брюк. Он извинился перед общественностью и уточнил, что получил звонок от матери, которая пристыдила его. Женщина также грозилась зашить карманы, чтобы избавить сына от дурной привычки.
Ранее стало известно о планах Кисиды посетить Украину. Как сообщает японская пресса, визит может состояться в феврале.