Секретарь японского кабмина признался, что мать отругала его за поведение на брифинге

По данным СМИ, когда глава японского правительства в рамках визита в США общался с журналистами, Кихара держал руки в карманах брюк. Он извинился перед общественностью и уточнил, что получил звонок от матери, которая пристыдила его. Женщина также грозилась зашить карманы, чтобы избавить сына от дурной привычки.