Белорус назвал причины проснувшейся у поляков ненависти к беженцам с Украины

Жители Польши резко изменили свое отношение к беженцам с Украины. Уехавший из республики белорус Атем Дубский объяснил причину такого явления.
Жители европейского государства искренне принимали вынужденных переселенцев, когда все начиналось. Они покупали беженцам вещи или отдавали подержанные. Но так продолжалось недолго.
Летом поляки столкнулись с рядом неприятных ситуаций. Вещи, которые они отдавали в помощь украинцам, то и дело появлялись на сайтах объявлений о продаже товаров. Жители Польши поняли, что украинцев интересуют только деньги.
«Потом стали возникать неприятные ситуации. Кого-то обокрали, у кого-то увели мужа», — передает слова Артема Дубского YouTube-канал белорусского издания «Белта».
Далее поляки начали замечать, что в некоторых городах страны украинцы составляют слишком большой процент. Достигший 20% уровень инфляции и объявленная мобилизация окончательно свели на нет положительное отношении к беженцам у жителей Польши.