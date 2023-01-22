Мусульманское сообщество России прокомментировало провокацию с сожжением Корана в Швеции

Президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) России осудил публичное сожжение Корана в Стокгольме.
Его представители призвали европейских чиновников учитывать роль веры и вести диалог без разжигания ненависти, а также вражды. Сообщение ДУМ опубликовано в официальном Telegram-канале президиума.
«Мы желаем политикам, жаждущим власти, уметь вести диалог с обществом, не прибегая к возбуждению ненависти и вражды», — говорится в нем.
Представители ДУМ также попросили «проявить мудрость и не идти на поводу у провокаторов». Акцию с сожжением Корана провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.