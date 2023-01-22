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Мусульманское сообщество России прокомментировало провокацию с сожжением Корана в Швеции

Общество
Мусульманское сообщество России прокомментировало провокацию с сожжением Корана в Швеции

Президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) России осудил публичное сожжение Корана в Стокгольме.

Его представители призвали европейских чиновников учитывать роль веры и вести диалог без разжигания ненависти, а также вражды. Сообщение ДУМ опубликовано в официальном Telegram-канале президиума.

«Мы желаем политикам, жаждущим власти, уметь вести диалог с обществом, не прибегая к возбуждению ненависти и вражды», — говорится в нем.

Представители ДУМ также попросили «проявить мудрость и не идти на поводу у провокаторов». Акцию с сожжением Корана провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.

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