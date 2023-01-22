Канцлер Германии Шольц внезапно вспомнил Путина во время обращения к французам

Немецкий канцлер Олаф Шольц во время обращения по случаю 60-летней годовщины с момента подписания Елисейского договора с Францией внезапно заговорил о президенте РФ Владимире Путине.
Изначально глава правительства сообщил, что Париж и Берлин стали друзьями и партнерами. В своем обращении политик указал на ценности двух стран и на европейский мирный проект.
«И теперь, 60 лет спустя, мы можем сказать, что двусторонний мирный проект состоялся», — отметил Шольц.
Однако сразу после этого канцлер внезапно заговорил об Украине. Шольц сказал, что Путин «не победит», а Киев продолжит получать помощь от Запада.
Ранее сообщалось, что депутаты бундестага начали оказывать давление на Шольца из-за затягивания вопроса отправки танков на Украину.