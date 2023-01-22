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Макрон и его премьер-министр теряют популярность у французов из-за пенсионной реформы

Политика
Макрон и его премьер-министр теряют популярность у французов из-за пенсионной реформы

Французский президент Эммануэль Макрон, а также его премьер-министр Элизабет Борн теряют популярность среди граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop для издания Journal du Dimanche.

Согласно полученным данным, 65% опрошенных французов не одобряют действия президента. Только 34% респондентов поддержали решения главы государства. Эксперты связывают настолько низкие показатели с проектом пенсионной реформы.

Что касается премьер-министра Элизабет Борн, то ее поддерживают только 32% граждан. Это самый низкий показатель с момента ее назначения на пост главы правительства.

Ранее сообщалось, что Макрон заявил о намерении Франции и Германии продолжить поддержку Украины во всех сферах.

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