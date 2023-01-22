Крупнейшая нефтесервисная компания США осталась в России и захватывает рынок

SLB расширила свою деятельность в РФ за счет контрактов ушедших с рынка конкурентов – полностью покинули страну нефтесервисные Halliburton и Baker Hughes, а Weatherford пока еще работает в России, но уже расторгает контракты. Часть из них досталась SLB, утверждает Reuters.