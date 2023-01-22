Крупнейшая нефтесервисная компания США осталась в России и захватывает рынок

Крупнейшая в мире нефтесервисная компания из США Schlumberger осталась работать в РФ и увеличивает выручку от деятельности в стране, несмотря на формальный уход западного бизнеса из России после начала СВО. Об сообщает Reuters.
Американская компания нарастила выручку в России на 25% по итогам третьего квартала 2022 года по сравнению с предыдущим периодом, а в последнем квартале текущего года в Schlumberger ожидают рекордных показателей прибыли.
Ради того, чтобы остаться в России, Schlumberger переименовалась в SLB, зарегистрированную на российское юрлицо. Теперь американская компания де-юре не нарушает антироссийские санкции США и ЕС.
SLB расширила свою деятельность в РФ за счет контрактов ушедших с рынка конкурентов – полностью покинули страну нефтесервисные Halliburton и Baker Hughes, а Weatherford пока еще работает в России, но уже расторгает контракты. Часть из них досталась SLB, утверждает Reuters.
Примечательно, что после начала спецоперации Schlumberger официально осудила действия РФ. Компания со штаб-квартирой в Техасе является крупнейшим мировым нефтесервисным подрядчиком, в том числе занимающимся разработкой месторождений и сбором скважинных данных, логистикой, поставкой инженерных систем, производством буровых инструментов и так далее.
«Судя по всему, США не хотят окончательно добивать нефтегазовый комплекс России», – заявил журналист Павел Пряников в Telegram-канале Proeconomics.
Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что многие западные компании продолжили работу в России, несмотря на санкции, приведя в пример холдинг «Кока Кола», переориентировавший местный завод на выпуск напитков под брендом «Добрый». Подробнее – в нашей статье.