Пригожин посоветовал американцам «прийти к папочке» и после извинений вести себя нормально

Когда дети «нашкодят», они стараются обратить на себя внимание отца неожиданными поступками, отметил Пригожин. Поэтому американцам и британцам сейчас только и остается, что «прийти к папочке, попросить прощения и вести себя нормально», резюмировал предприниматель.