Пригожин посоветовал американцам «прийти к папочке» и после извинений вести себя нормально

Предприниматель Евгений Пригожин дал совет американцам и британцам, как вести себя с «папочкой» в будущем.
Газета Financial Times опубликовала материал, в котором обозреватель Тони Барбер сравнил Евгения Пригожина с Григорием Распутиным. Редакция издания «Век» попросила бизнесмена прокомментировать это высказывание. Ответ Евгения Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Надо признаться, Financial Times закинули глубоко философскую мысль. Я не очень подробно знаком с историей Распутина, но насколько мне известно, важное качество Распутина — это то, что он останавливал кровь юного царевича заговорами. Я, к сожалению, кровь не останавливаю, я пускаю кровь врагам нашей Родины. И не заговорами, а только при непосредственном контакте с ними. Но смысл их сравнений и бесконечных обсуждений моей скромной персоны абсолютно понятен», — подчеркнул Пригожин.
Когда дети «нашкодят», они стараются обратить на себя внимание отца неожиданными поступками, отметил Пригожин. Поэтому американцам и британцам сейчас только и остается, что «прийти к папочке, попросить прощения и вести себя нормально», резюмировал предприниматель.