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Журналистка Симоньян попросила Германию не тушеваться перед крестами на танках Leopard

Политика
Журналистка Симоньян попросила Германию не тушеваться перед крестами на танках Leopard

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к действующему руководству Германии с просьбой в отношении танков Leopard. Она поделилась своей позицией с подписчиками личного Telegram-канала.

Журналистка отреагировала на возможную передачу немецкой бронетехники украинскому государству. Она настоятельно попросила официальный Берлин отбросить всякое стеснение в этом отношении.

«Если немцы будут поставлять танки Украине, пусть уж тогда кресты не закрашивают», — сыроинизровала Симоньян.

Ранее бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник предположил, что власти ФРГ предпримут попытку оттянуть поставки танков Украине. При этом он напомнил, что над Берлином в этой ситуации «стоит» Вашингтон. Такое заявление дипломат сделал в разговоре с корреспондентом ТАСС.

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