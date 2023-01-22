Журналистка Симоньян попросила Германию не тушеваться перед крестами на танках Leopard

Ранее бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник предположил, что власти ФРГ предпримут попытку оттянуть поставки танков Украине. При этом он напомнил, что над Берлином в этой ситуации «стоит» Вашингтон. Такое заявление дипломат сделал в разговоре с корреспондентом ТАСС.