Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к действующему руководству Германии с просьбой в отношении танков Leopard. Она поделилась своей позицией с подписчиками личного Telegram-канала.
Журналистка отреагировала на возможную передачу немецкой бронетехники украинскому государству. Она настоятельно попросила официальный Берлин отбросить всякое стеснение в этом отношении.
«Если немцы будут поставлять танки Украине, пусть уж тогда кресты не закрашивают», — сыроинизровала Симоньян.
Ранее бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник предположил, что власти ФРГ предпримут попытку оттянуть поставки танков Украине. При этом он напомнил, что над Берлином в этой ситуации «стоит» Вашингтон. Такое заявление дипломат сделал в разговоре с корреспондентом ТАСС.