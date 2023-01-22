Экс-премьер Великобритании Джонсон встретился с Зеленским в рамках визита на Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, посетивший Украину в воскресенье, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом последний написал в Telegram-канале.
Украинский лидер принял Джонсона в Киеве. Автор поста назвал иностранного гостя «настоящим другом» и поблагодарил его за поддержку. На встрече также присутствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
О прибытии Джонсона на Украину ранее сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. По словам парламентария, британский политик посетил Бучу и Бородянку.
С прошлого февраля на Украине продолжается специальная операция. Кампания проводится с целью денацификации и демилитаризации бывшей советской республики.