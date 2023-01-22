Глава Минспорта РФ Матыцин оценил влияние санкций на Россию

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, как санкции международных федераций отразились на российских спортсменах.
Олег Матыцин считает, что санкции международных федераций только помогают российским спортсменам повышать свой уровень. Соответствующее мнение глава Минспорта РФ озвучил в ходе рабочего визита в Татарстан.
«Санкции помогают нам осознать наши ресурсы. Татарстан показывает, как нужно реагировать на санкции. Мы только станем сильнее», — отметил Матыцин.
Санкции в отношении российских спортсменов стали вводить вскоре после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Некоторым из них разрешили выступать на международных турнирах, но исключительно в нейтральном статусе.