Кадыров назвал НАТО «порождением сатаны» после сожжения Корана в Швеции

Политические силы Швеции не просто одобрили, но инициировали и оплатили сожжение радикалом священного Корана перед посольством Турции в Стокгольме, уверен глава Чечни Рамзан Кадыров. Без покровительства властей столь вызывающая провокация никогда не получила бы согласования.
Так чеченский лидер прокомментировал нашумевшую накануне акцию шведского ультраправого активиста Расмуса Палудана, который выразил протест Анкаре, препятствующей вступлению Швеции в НАТО, а также, по собственному утверждению, «показал настоящую свободу слова» президенту Турции.
«Буквально весь НАТО является порождением сатаны и сражаемся мы на Украине с силами этого иблиса. Все, что связано с НАТО, сплошное безбожие. Именно поэтому мы еще сильнее, еще жестче, еще упорнее, еще решительнее и настойчивее будем бить приспешников натовской сатанинской коалиции на Украине», – заявил Кадыров в Telegram.
Примечательно, что мигрировавшие в Европу чеченские оппозиционеры, «гарцующие в соцсетях, когда дело касается России», шведской акцией не возмущены, отмечает глава Чечни. Он призвал «евроичкерийцев» перестать «позориться», поскольку «наказать виновных» они не осмелятся.
«Они обожают мужественно бить себя в грудь, чтобы угодить приютившим их хозяевам, но глубоко прячут свою смелость и языки, если речь идет о Европе. Понимают же бедолаги, что пинками вылетят с насиженных мест, если раскроют свои дармоедские рты», – отметил Кадыров.
Ранее глава Чечни предложил после завершения СВО судить президента Украины Владимира Зеленского в Грозном, а не в Киеве – только так лицо киевского режима будет наказано «по справедливости», полагает Кадыров. Подробнее – в нашей статье.