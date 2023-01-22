Кадыров назвал НАТО «порождением сатаны» после сожжения Корана в Швеции

Политические силы Швеции не просто одобрили, но инициировали и оплатили сожжение радикалом священного Корана перед посольством Турции в Стокгольме, уверен глава Чечни Рамзан Кадыров. Без покровительства властей столь вызывающая провокация никогда не получила бы согласования.