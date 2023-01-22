Премьер Польши Моравецкий допустил возможность создания аналога НАТО без Германии

Варшава готова создать аналог НАТО без участия Берлина. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Как отметил глава польского правительства, эта идея может быть реализована, если Германия откажется передать танки киевскому режиму.
«Мы создадим «меньшую коалицию» стран, готовых пожертвовать частью своей современной техники для Украины», — сказал Моравецкий в интервью Polska Agencja Prasowa.
Контактная группа НАТО ранее провела встречу по теме наращивания военной помощи Киеву. В итоге участники обсуждений не смогли прийти к единому мнению в вопросе поставок немецких танков.