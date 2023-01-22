Financial Times: Бразилия и Аргентина вскоре начнут разрабатывать единую валюту

Официально о планах может быть объявлено уже 22 января, во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Аргентину. Как отметил один из источников издания, продвижению инициативы прежде мешала позиция бразильского центробанка. Однако теперь, когда обе страны возглавляют левые политики, идея пользуется большей поддержкой.