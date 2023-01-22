«Нынешних темпов ремонта недостаточно»: Шугалей рассказал о неудовлетворительном состоянии исторических зданий в Петербурге

Он отметил, что обрушение балконов в Петербурге происходит не так часто, как фасадов исторических зданий. Но в Северной столице продолжает расти число объектов культурного наследия, на которых балконы замотаны в зеленую сетку. По словам Шугалея, эти конструкции представляют опасность для горожан и туристов.