«Нынешних темпов ремонта недостаточно»: Шугалей рассказал о неудовлетворительном состоянии исторических зданий в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел очередной инцидент с обрушением конструкций исторического здания. В доме на улице Марата обвалилась часть балкона. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.
Он отметил, что обрушение балконов в Петербурге происходит не так часто, как фасадов исторических зданий. Но в Северной столице продолжает расти число объектов культурного наследия, на которых балконы замотаны в зеленую сетку. По словам Шугалея, эти конструкции представляют опасность для горожан и туристов.
Президент ФЗНЦ добавил, что согласно официальным данным жилищного комитета Смольного, на 2020 год в исторических зданиях Петербурга находилось в аварийном состоянии 2644 балконов. В 2022 году число аварийных объектов возросло до 3213.
«Нынешних темпов ремонта недостаточно, и зачастую балконы доводятся до такого состояния, что их остается только спилить», — написал социолог.
Несмотря на эту неутешительную тенденцию, администрация губернатора Александра Беглова не предпринимает меры для активизации работ по ремонту зданий в историческом центре Северной столицы. В результате это и приводит к обрушениям конструкций, как на улице Марата, сказал Шугалей.