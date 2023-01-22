Сенатор Климов напомнил Санду про «самоубийственную» политику Зеленского

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов спросил у президента Молдавии Майи Санду, готова ли та реализовать «самоубийственную политику» украинского коллеги Владимира Зеленского.
Так сенатор отреагировал на заявление молдавского лидера о возможном присоединении Кишинева к НАТО. По ее словам, сейчас республика нейтральна, однако этот вопрос можно пересмотреть, если того захотят граждане.
«Не пора ли, уважаемые граждане соседней нам страны, сделать собственные выводы относительно мыслишек нынешних ваших начальников превратить молдавские земли в еще один театр натовских военных действий?» — поинтересовался Климов.
МИД Турции ранее обвинил Швецию в нарушении меморандума о расширении НАТО. Это связано с проходившей в Стокгольме акцией, во время которой был сожжен Коран.