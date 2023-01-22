Австрийский политик Штрахе: власти ФРГ боятся раскрыть немцам правду о проблемах с газом

Немецкие граждане не знают правду о проблемах с газом в ФРГ из-за опасений властей европейской страны. Об этом рассказал бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.
Министр экономики Германии Роберт Хабек во время посещения Шлезвиг-Гольштейна попытался возложить на Россию ответственность за то, что половина газа республики «была утрачена». Как отметил Штрахе, это очевидная неправда, а местные власти боятся сказать соотечественникам правду.
«Потому что тогда им пришлось бы признать, что они сами несут ответственность за это негативное развитие», — приводит слова Штрахе РИА Новости.
После сначала украинского кризиса на газовых магистралях «Северного потока», протянутого из России в Германию, произошел взрыв. В итоге три нитки были выведены из строя. Генпрокуратура РФ не исключает, что речь идет об акте международного терроризма.