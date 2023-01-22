Daily Mail: представитель иностранного легиона угрожала командованию ВСУ компроматом

Директор по связям с общественностью иностранного легиона ВСУ Эмеше Файк угрожала руководству ВСУ обнародовать компромат в случае ее увольнения, сообщила газета Daily Mail.
В распоряжении газеты оказалась аудиозапись речи Файк, которая похвастала обладанием такого числа доказательств коррупции в рядах ВСУ, что их публикация уничтожит армию страны. Благодаря компромату Файк трижды сохранила за собой пост, хотя ее подозревали в краже медикаментов, купленных для ВСУ на пожертвования.
"Если я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла", — приводит газета слова Файк.
Примечательно, что до приезда на Украину наемница успела пожить в Португалии и Австралии. Полиция обеих стран объявила в ее розыск: правоохранители подозревают ее в мошенничестве.