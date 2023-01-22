Daily Mail: представитель иностранного легиона угрожала командованию ВСУ компроматом

В распоряжении газеты оказалась аудиозапись речи Файк, которая похвастала обладанием такого числа доказательств коррупции в рядах ВСУ, что их публикация уничтожит армию страны. Благодаря компромату Файк трижды сохранила за собой пост, хотя ее подозревали в краже медикаментов, купленных для ВСУ на пожертвования.