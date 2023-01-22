Египет вслед за Турцией может перейти на оплату российского зерна в рублях

Рублевая оплата Турцией партии российского зерна прошла успешно, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Следующим импортером, использующим для расчетов рубли, может стать Египет, отметила она в интервью РИА Новости.
По ее словам, Москва и Каир начали прорабатывать такой переход. Пока сделки в национальных валютах не носят системного характера, но это уже стало трендом.
Сейчас ведутся переговоры по данному вопросу между российским Центробанком и регуляторами других стран, причем механизм будет применяться не только в отношении продовольствия, пояснила Абрамченко.
На сегодняшний день наиболее востребованной сельхозпродукцией являются зерно и масложировые товары. Последняя категория еще не продается за рубли, но это является приоритетом для России, добавила вице-премьер.