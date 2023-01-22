Правительство ФРГ призвало начать обучение солдат ВСУ обращению с танками Leopard

Однако в ФРГ до сих пор не одобрили отправку танков Leopard на Украину. Хофрайтер назвал это «серьезной ошибкой». Зампредседателя бундестага Катрин Геринг-Эккардт заявила, что также разочарована итогами встречи стран НАТО на базе Рамштайн.