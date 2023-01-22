Замминистра инфраструктуры Украины обвинили во взяточничестве на 400 тыс. долларов

Задержанному заместителю министра инфраструктуры Украины, который на настоящее время исполняет обязанности главы ведомства, инкриминировали получение взятки в размере 400 тысяч долларов. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро страны.
Отмечается, что фигурант входил в состав организованной преступной группы. Он содействовал заключению договоров на закупку оборудования по завышенным ценам. Поимка чиновника состоялась во время передачи денежных средств. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.