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Замминистра инфраструктуры Украины обвинили во взяточничестве на 400 тыс. долларов

Происшествия
Замминистра инфраструктуры Украины обвинили во взяточничестве на 400 тыс. долларов

Задержанному заместителю министра инфраструктуры Украины, который на настоящее время исполняет обязанности главы ведомства, инкриминировали получение взятки в размере 400 тысяч долларов. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро страны.

Отмечается, что фигурант входил в состав организованной преступной группы. Он содействовал заключению договоров на закупку оборудования по завышенным ценам. Поимка чиновника состоялась во время передачи денежных средств. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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