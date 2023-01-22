T24: турки дали жесткий ответ на сожжение Корана в Стокгольме и предали огню флаг Швеции

Ранее стало известно, что официальная Анкара приняла решение отменить поездку главы минобороны Швеции Пола Йонсона в Турцию. По словам его коллеги из республики Хулуси Акара, данный визит не имеет смысла. Напомним, что он был запланирован на 27 января.