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Несколько человек погибли при стрельбе во время празднования китайского Нового года в США

Происшествия
Несколько человек погибли при стрельбе во время празднования китайского Нового года в США

Празднование китайского Нового года в американском штате Калифорния закончилось стрельбой, в результате которой погибли несколько человек. Еще более десяти получили различные ранения, пишет BNO News.

Трагедия произошла в парке Монтерей в Лос-Анджелесе. По словам свидетелей, на звуки стрельбы сразу никто не обратил внимание, поскольку подумали, что где-то запускают фейерверк.

В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Точное число жертв и пострадавших также уточняется.

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