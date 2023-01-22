Несколько человек погибли при стрельбе во время празднования китайского Нового года в США

Празднование китайского Нового года в американском штате Калифорния закончилось стрельбой, в результате которой погибли несколько человек. Еще более десяти получили различные ранения, пишет BNO News.
Трагедия произошла в парке Монтерей в Лос-Анджелесе. По словам свидетелей, на звуки стрельбы сразу никто не обратил внимание, поскольку подумали, что где-то запускают фейерверк.
В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Точное число жертв и пострадавших также уточняется.