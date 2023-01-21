Тегеран сообщил о визите спикера Госдумы России Володина 23 января

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посетит Тегеран с официальным визитом. Такой информацией поделился председатель отдела по связям с общественностью парламента Ирана Мохаммад Садекиян, передает РИА «Новости».
Отмечается, что стороны будут поднимать вопросы в сфере транспорта, инвестиций и энергетики. В ходе поездки политика также пройдет заседание Высшей комиссии по парламентскому партнерству между государствами.
Прежде Володин заявлял, что до конца января 2023 года прилетит в Иран с целью деловых переговоров, однако точную дату он не анонсировал.