Роскомнадзор введет ограничения в Telegram по передаче платежной информации

Согласно этому предписанию, с 1 марта в Telegram будет действовать запрет на введение средств оплаты пожертвований и подписок, а также на банки, передает «Коммерсант». При этом больше всего операций приходится на ВТБ и ПСБ, вынужденных использовать мессенджер из-за политики Apple. Кроме того будет действовать запрет на отправку платежных документов через Telegram при предоставлении услуг.