Роскомнадзор введет ограничения в Telegram по передаче платежной информации

Роскомнадзор определил приложение Telegram к иностранным мессенджерам. Из-за этого ведомство введет в отношении соцсети ограничения по передаче платежной информации.
Согласно этому предписанию, с 1 марта в Telegram будет действовать запрет на введение средств оплаты пожертвований и подписок, а также на банки, передает «Коммерсант». При этом больше всего операций приходится на ВТБ и ПСБ, вынужденных использовать мессенджер из-за политики Apple. Кроме того будет действовать запрет на отправку платежных документов через Telegram при предоставлении услуг.
Напомним, что мессенджер был разработан Павлом Дуровым, который ранее запустил соцсеть «ВКонтакте». На сегодняшний день Telegram оформлен в ОАЭ.