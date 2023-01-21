Отдыхавшие в Анталье украинцы назвали местных жителей «иностранцами» и разозлили турок

Украинские TikTok-блогеры опубликовали видеоролик, в котором они назвали жителей Антальи «иностранцами». Высказывание украинцев вызвало крайне негативную реакцию со стороны турков, сообщает издание 100TV.
Авторы ролика утверждают, что местные жители называют их иностранцами, однако турки якобы сами стали иностранцами из-за большого количества украинцев и граждан других стран в Анталье. Это высказывание вызвало резкую реакцию не только в самой Анталье, но и всей Турции. По словам комментаторов, жители города оказали украинцам гостеприимство, получив за него лишь оскорбления с их стороны. Отмечается, что сейчас провокационный ролик нельзя найти в соцсети. Его авторы приняли решение удалить публикацию после резкой критики со стороны пользователей.
Как сообщалось ранее, власти Израиля приняли решение не продлевать выплату ежемесячных пособий украинским беженцам. Предполагается, что с начала февраля пособия перестанут получать примерно 26,3 тысячи украинцев, сообщает телеканал «360».