Отдыхавшие в Анталье украинцы назвали местных жителей «иностранцами» и разозлили турок

Авторы ролика утверждают, что местные жители называют их иностранцами, однако турки якобы сами стали иностранцами из-за большого количества украинцев и граждан других стран в Анталье. Это высказывание вызвало резкую реакцию не только в самой Анталье, но и всей Турции. По словам комментаторов, жители города оказали украинцам гостеприимство, получив за него лишь оскорбления с их стороны. Отмечается, что сейчас провокационный ролик нельзя найти в соцсети. Его авторы приняли решение удалить публикацию после резкой критики со стороны пользователей.