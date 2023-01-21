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Читатели Daily Mail озвучили самый главный страх Зеленского перед Путиным

Политика
Читатели Daily Mail озвучили самый главный страх Зеленского перед Путиным

Читатели Daily Mail озвучили, чего на самом деле боится украинский лидер Владимир Зеленский. Они предположили, что политика больше всего пугает проигрыш.

Ранее глава украинского государства в очередной раз попросил у западных покровителей новую военную помощь. Он призвал предоставить ВСУ больше тяжелой техники, в частности, танков. В этой просьбе читатели издания увидели страх Зеленского, который напрямую связан с президентом России Владимиром Путиным.

«Мне кажется, что главный страх Зеленского — это проиграть конфликт с Россией и Путиным из-за нехватки техники», — написал один из комментаторов.
«Достаточно! Попробуйте сесть за стол (переговоров. — Прим. ред.) и работать над мирным соглашением», — призвал другой.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Берлин не смогли прийти к общему мнению по поводу поставки танков киевскому режиму.

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