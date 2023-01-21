Читатели Daily Mail озвучили самый главный страх Зеленского перед Путиным

Ранее глава украинского государства в очередной раз попросил у западных покровителей новую военную помощь. Он призвал предоставить ВСУ больше тяжелой техники, в частности, танков. В этой просьбе читатели издания увидели страх Зеленского, который напрямую связан с президентом России Владимиром Путиным.