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Уволенного из МХТ Дмитрия Назарова пожалели в посольстве США

Общество
Уволенного из МХТ Дмитрия Назарова пожалели в посольстве США

Посольство США в Москве отреагировало на увольнение актера Дмитрия Назарова из Московского художественного театра им. А.П. Чехова. Дипломатическое представительство решило воспользоваться инцидентом в пропагандистских целях.

Назарова и его супругу актрису Ольгу Васильеву уволили из МХТ после исполнения антироссийской песни. В посольстве США этот инцидент назвали «отменой культуры в России».

«Зло не может быть многоцветным, как и добро. С каждым таким увольнением или отъездом различать их становится все проще», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Об увольнении актера и его супруги стало известно 13 января. Худрук МХТ Константин Хабенский подписал соответствующий приказ.

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