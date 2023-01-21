Суд заочно арестовал бывшего главу Центра им. Хруничева

Суд заочно арестовал бывшего генерального директора Национального космического центра (НКЦ) имени Хруничева Андрея Калиновского на два месяца из-за дела о мошенничестве. Его обвинили в хищении свыше 400 млн рублей, передает «Коммерсантъ».
Калиновский проходит по делу о мошенничестве, которое было совершено группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. Действия нарушителя нанесли центру ущерб, объем которого составляет примерно 393,6 млн рублей.
Во время предварительного расследования правоохранители выяснили, что Калиновский подписал несколько заведомо невыгодных для НКЦ соглашений под предлогом технических работ. В данный момент он находится в международном розыске.