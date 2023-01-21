Илон Маск призвал США не поощрять намерение Украины напасть на Крым

Если США поддержит Украину в случае попытки атаковать Крым, это обернется катастрофой для всего мира. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.
Маск таким образом отреагировал на публикацию издания The New York Times. Газета написала, что администрация Джо Байдена начинает говорить о потребности Киева в дополнительных силах для удара по территории Крыма.
Белый дом отказывался все это время давать Киеву вооружение для удара по полуострову. Однако в будущем эта линия может измениться, отмечало издание.
Однако Илон Маск считает, что, если Вашингтон позволит Киеву совершить нападение на Крым, это обернется глобальной катастрофой для всего мира. При этом бизнесмен подчеркнул, что остается проукраинских взглядов.