«Ювентус» остался без 15 очков из-за финансовых нарушений

Суд частично удовлетворил апелляцию Федеральной прокуратуры о частичной отмене решения от 27 мая 2022 года, которое предусматривает санкции в отношении туринской команды. В результате «Ювентус» опустился в турнирной таблице с третьей строчки на 11-ю.