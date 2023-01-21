«Ювентус» остался без 15 очков из-за финансовых нарушений

Туринский клуб «Ювентус» получил штраф в виде снятия 15 очков в этом розыгрыше чемпионата Италии. Причиной этого решения стали финансовые нарушения команды. Об этом сказано на сайте федерации футбола страны.
Суд частично удовлетворил апелляцию Федеральной прокуратуры о частичной отмене решения от 27 мая 2022 года, которое предусматривает санкции в отношении туринской команды. В результате «Ювентус» опустился в турнирной таблице с третьей строчки на 11-ю.
При этом дисквалификацию получили 11 человек из прошлого руководства клуба. Бывшего директора команды Фабио Паратичи отстранили на 30 месяцев, экс-президента Андреа Аньелли — на два года.