CNBC: Twitter во главе с Илоном Маском сократил штат почти в шесть раз

Оставшимся сотрудникам тяжело сохранять прежний режим работы сервиса и оснащать его новым функционалом. В связи с этим, по данным канала, Маск одобрил привлечение 130 профессионалов из прочих своих организаций, в том числе Tesla и SpaceX, для поддержки сотрудников Twitter.