CNBC: Twitter во главе с Илоном Маском сократил штат почти в шесть раз

Американская соцсеть Twitter под руководством Илона Маска уволила 80% работников, в данный момент ее штат составляет около 1,3 тысячи человек. Об этом говорится в репортаже телеканала CNBC.
Оставшимся сотрудникам тяжело сохранять прежний режим работы сервиса и оснащать его новым функционалом. В связи с этим, по данным канала, Маск одобрил привлечение 130 профессионалов из прочих своих организаций, в том числе Tesla и SpaceX, для поддержки сотрудников Twitter.
Номинально в социальной сети трудоустроены 2,7 тысячи человек. Однако 1,4 тысячи из них только числятся в штате, но при этом не работают.