С Новым Годом!

РИА Новости: иностранных наемников отправили под Херсон для убийства мирных жителей

Армия
РИА Новости: иностранных наемников отправили под Херсон для убийства мирных жителей

Наемники из США и Великобритании перекинуты на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства сообщил, что информатор в ВСУ сообщил, что на остров заехала группа иностранных снайперов. Их закинули с целью «терроризировать русскоязычное население». Жертв предлагается выдавать за убитых российскими военными.

Ранее в украинских СМИ появились видео о том, как украинские боевики якобы подняли украинский флаг на этом острове. Позже сообщалось, что кадры были сняты в «серой зоне».

Согласно информации Washington Post, на стороне украинских военных воюют примерно одна-три тысячи иностранных наемников. Большинство из них служат в трех батальонах иностранного легиона.

#всу #Украина #Херсонская область