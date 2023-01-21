Dagbladet: российских моряков оштрафовали в Норвегии за форму с триколором

Газета отмечает, что на россиянах были камуфляжные костюмы с нашивками в виде российского флага. Полицейские оштрафовали мужчин на пять тысяч норвежских крон (около 35 тыс. рублей). По их мнению, эту одежду окружающие могли принять за российскую военную форму.