Dagbladet: российских моряков оштрафовали в Норвегии за форму с триколором

Двух моряков из России оштрафовали за рабочую форму с триколором в норвежском городе Киркенес. Об этом сообщает Dagbladet.
Газета отмечает, что на россиянах были камуфляжные костюмы с нашивками в виде российского флага. Полицейские оштрафовали мужчин на пять тысяч норвежских крон (около 35 тыс. рублей). По их мнению, эту одежду окружающие могли принять за российскую военную форму.
Прокурор Мартина Месло заявила, что такая форма могла напугать украинских беженцев и местных жителей. Она признала, что ношение камуфляжной формы законно.
Она отметила, что российские морские суда считаются «угрозой безопасности». Им разрешено заходить лишь в три порта Норвегии.