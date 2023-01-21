Военный аналитик Кларк заявил о страхе Шольца перед Россией

Эксперт прокомментировал итоги прошедшей на авиабазе Рамштайн в Германии встречи представителей стран-участниц НАТО и их союзников. Участники переговоров не смогли прийти к соглашению по вопросу поставок Украине танков немецкого производства Leopard 2.