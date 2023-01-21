Военный аналитик Кларк заявил о страхе Шольца перед Россией

Военный аналитик из Великобритании Майкл Кларк назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца нерешительным и обвинил его в «страхе перед Россией». Его мнение приводит Daily Express.
Эксперт прокомментировал итоги прошедшей на авиабазе Рамштайн в Германии встречи представителей стран-участниц НАТО и их союзников. Участники переговоров не смогли прийти к соглашению по вопросу поставок Украине танков немецкого производства Leopard 2.
Берлин пока воздерживается от отправки танков Киеву. Но Шольц испытывает сильное давление из-за этого. Несколько глав европейских государств уже публично призвали немецкого коллегу принять положительное решение.