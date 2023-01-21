Минфин США предупредил о глобальном финансовом кризисе в случае дефолта в стране

Дефолт в США вызовет рецессию в национальной экономике и может привести к глобальному финансовому кризису. Такой прогноз в интервью CNN дала глава американского минфина Джанет Йеллен.
Министр напомнила, что в случае дефолта увеличится стоимость заимствований для всей страны и для ее граждан. Последствия таких событий на себе почувствуют все американцы, а многие – потеряют работу.
Кроме того, невозможность делать запланированные платежи спровоцирует понижение рейтинга долговых обязательств страны. Это подорвет роль доллара, как валюты, используемой по всему миру.
Йеллен 19 января уведомила Конгресс США о начале применения «экстраординарных мер» из-за расчетного достижения законодательно установленного потолка госдолга. Она призвала парламентариев оперативно повысить лимиты заимствований, чтобы избежать дефолта.