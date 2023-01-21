Sohu: Россия, публично наказав ООН, подала отличный пример другим странам

Ведь комиссии, подобные ЕЭК, ущемляют права не только РФ, но и других государств, не относящихся к западному миру. И все эти страны теперь могут задуматься над тем, не пойти ли им по стопам Москвы и не отказаться ли от сотрудничества с недружественными структурами.