Sohu: Россия, публично наказав ООН, подала отличный пример другим странам

Организация Объединенных Наций заняла по отношению к России предвзятую позицию и была за это примерно наказана.
Об этом говорится в одном из материалов китайского издания Sohu. Перевод статьи на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».
Как отмечают авторы, иллюзии России в отношении Запада развеялись окончательно на фоне вовлеченности Соединенных Штатов и стран Европы в украинский конфликт. Москва наконец поняла, что, если и иметь дело с западным миром, то очень осторожно, так как в любой момент можно оказаться обманутым. Она сделала соответствующие выводы и перешла к ответным мерам.
«При рассмотрении вопросов, связанных с украинским кризисом, ООН обычно выступает на стороне Запада. Это заставило Россию перейти в контратаку», – сообщают китайские аналитики.
Такой контратакой стало недавно принятое Москвой решение больше не платить взносы в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН.
Это решение было принято после того, как президент РФ Владимир Путин открыто заявил о предвзятости международных организаций по отношению к России и отметил, что Москва в ответ вынуждена разрывать партнерские связи с этими организациями.
И подобная реакция, по мнению авторов Sohu, является вполне логичной. Зачем России отдавать свои деньги ЕЭК, если та поддержала введение санкций против нее?
«Для России членство в Европейской экономической комиссии потеряло всякий смысл и, само собой, страна больше не будет платить членские взносы в пользу бесполезной организации», – отмечают эксперты.
Подобный шаг России, публично наказавшей одну из структур ООН, может стать примером и для других государств, считают в Китае.
Ведь комиссии, подобные ЕЭК, ущемляют права не только РФ, но и других государств, не относящихся к западному миру. И все эти страны теперь могут задуматься над тем, не пойти ли им по стопам Москвы и не отказаться ли от сотрудничества с недружественными структурами.
Этот шаг мог бы стать очень серьезным инструментом в борьбе с двойными стандартами, которые на международных площадках во всю применяет Вашингтон и партнеры Америки.
Поэтому другим странам действительно стоит поучиться у Москвы, которая, защищаясь от нападок Запада, перешла в контрнаступление и отказалась платить взносы в одну из структур ООН, заключают китайские эксперты.