«Организовать курсы для военкоров»: Пригожин предложил, как обезопасить журналистов в зоне СВО

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал ранение военкора Анастасии Елсуковой в зоне специальной военной операции. Заявление бизнесмена публикует Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».
«Считаю необходимым на базе подготовки ЧВК "Вагнер" организовать курсы для военкоров, чтобы сохранить их руки, ноги и головы», – заявил Пригожин.
Военный корреспондент Елсукова получила осколочные ранения в колено в минувшую пятницу, 20 января. Военкор находилась на железнодорожном вокзале Соль с группой ЧВК «Вагнер», когда начался минометный обстрел со стороны украинских войск.
Елсуковой оказали необходимую помощь на месте и отправили во фронтовой госпиталь ЧВК «Вагнер». Медики отмечают, что военкору обработали рану и установили на ногу аппарат внешней фиксации.