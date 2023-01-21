Пригожин назвал скотством отказ мэрии Камышловского района похоронить с почестями бойца ЧВК «Вагнер» Савкина

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал сообщения СМИ об отказе семье погибшего на спецоперации бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Савкина в похоронах с почестями, назвав инцидент скотством. Пресс-служба «Конкорда» публикует заявление предпринимателя.
Ранее стало известно, что на Урале родственникам погибшего на спецоперации Савкина не предоставили места для прощания. Близкие бойца заявили, что будут жаловаться на сельских чиновников в Камышловскую администрацию.
«К сожалению, я был не в курсе, что мэрия Камышловского района Свердловской области таким образом решила проявить свое скотство. Будем разбираться с подонками и постараемся вытащить их детей за ноздри для участия в СВО», — указал Пригоижн
Предприниматель опубликовал текст донесения командира штурмового отряда по поводу гибели Савкина. Из документа известно, что во время выполнения боевой задачи в Бахмуте (Артемовске) боец героически ликвидировал нескольких неприятелей, тем самым позволив отряду продвинутся по городу дальше.