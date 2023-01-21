TAC: США «играют с огнем», планируя нападение на Крым

Инициатива правительства США об оккупации Крыма украинской армией является безумной и оберется коллапсом для Запада. Такое мнение выразил обозреватель Род Дреер на страницах The American Conservative.
Автор напомнил, что черноморский флот РФ находится в Севастополе, в связи с чем предложение напасть на полуостров звучит мягко говоря неразумно. По его словам, Вашингтону стоит задуматься о последствиях перед попыткой захвата стратегически важного региона для национальной безопасности России.
«Господи, какие же дураки», – не сдержался Дреер.
Журналист отметил, что предоставление оружия ВСУ для удара по Крыму неизбежно приведет к эскалации конфликта с Западом. Белый дом, по его мнению, «играет с огнем».