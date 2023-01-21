Манойло рассказал о сохранившихся каналах связи между РФ и «другой Украиной»

Многие украинцы сохранили здравомыслие и не поддерживают действия президента страны Владимира Зеленского. Они являются представителями «другой Украины», с которой можно «попробовать пообщаться».
Об этом в ходе круглого стола «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?», прошедшего на площадке МИА «Россия сегодня», рассказал член Научного совета при Совбезе РФ Андрей Манойло. Слова политолога приводит газета «Взгляд».
По словам эксперта, современная Украина является неоднородным государством.
«Не все люди, проживающие там, поддерживают действия Зеленского. Они-то и составляют ядро той самой «другой Украины». Речь идет о тех, кто еще сохранил здравомыслие и способность к непредвзятому пониманию происходящего, – объяснил Манойло. – Многие люди устали от диктатуры на территории страны. Тысячи людей несут потери и утраты в ходе конфликта. Эти группы, собственно, и являются оппозицией официальному Киеву. С ними нам и стоит попробовать пообщаться».
Раньше, по словам политолога, Россия пыталась контактировать с «другой Украиной» через крупных бизнесменов и олигархов. Но эти контакты для диалога не прошли проверку временем, так как представители большого капитала меняли свою позицию со скоростью маятника.
Однако между профессиональными сообществами России и Украины линия связи сохранилась.
«Например, между научным сообществом двух стран всегда имелось тесное общение. Интересно, что неплохие контакты сохранялись даже среди ветеранов войны в Афганистане как с той, так и с нашей стороны. Использовать эти, в какой-то степени бытовые контакты людей – наша задача», – убежден Манойло.
Кроме того, по его словам, в общественном поле Украины уже ощущается усталость от военных действий. Украинцы находятся в шоке от того, как в их жизни в одночасье возникло столько неопределенностей. И постепенно все понимают, до чего Зеленский и его предшественники довели Украину, заключает политолог.