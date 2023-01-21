Манойло рассказал о сохранившихся каналах связи между РФ и «другой Украиной»

Кроме того, по его словам, в общественном поле Украины уже ощущается усталость от военных действий. Украинцы находятся в шоке от того, как в их жизни в одночасье возникло столько неопределенностей. И постепенно все понимают, до чего Зеленский и его предшественники довели Украину, заключает политолог.