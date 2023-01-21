Reuters: американское правительство призвало Киев отказаться от атак на Россию

Издание приводит слова высокопоставленного чиновника из администрации США, который заявил, что на данный момент Вашингтон занимает твердую позицию не предоставлять ВСУ танки Abrams. Это решение было принято в связи с противоречивой ситуацией с Германией по вопросу включения этой бронетехники в новый пакет военной помощи.