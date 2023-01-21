Reuters: американское правительство призвало Киев отказаться от атак на Россию

Американское правительство призвало Киев отказаться от наступательных действий против РФ до прибытия нового транша военной поддержки и окончания тренировки военнослужащих. Об этом пишет агентство Reuters.
Издание приводит слова высокопоставленного чиновника из администрации США, который заявил, что на данный момент Вашингтон занимает твердую позицию не предоставлять ВСУ танки Abrams. Это решение было принято в связи с противоречивой ситуацией с Германией по вопросу включения этой бронетехники в новый пакет военной помощи.
Недавно Пентагон объявил новый пакет военной помощи Украине, в который включены 59 БМП Bradley и 90 БТР Stryker. На Украину также будет поставлено 590 противотанковых ракет.